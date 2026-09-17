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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192919
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Описание товара Автомагнитола Sony DSX-A410BT 1DIN 4x55Вт
С автопроигрывателем Sony DSX-A410BT вы не будете скучать во время поездки за рулем вашего железного коня. Это устройство привнесет в поездку звуки ваших любимых музыкальных композиций, в которых вы услышите каждый нюанс за счет хорошей мощности, чей номинальный показатель достигает 4x22 Вт. Для подключения используется стандартный типоразмер 1din. Для питания автопроигрывателя потребуется 12 В напряжения от бортовой сети вашего автомобиля. Модель располагает четырьмя каналами звука, за счет чего весь частотный диапазон проигрываемого трека будет звучать одинаково четко и хорошо. Автопроигрыватель Sony DSX-A410BT оснащен разъемами AUX и USB на передней панели, при помощи которых вы сможете подключить к нему ваш смартфон или флешку и слушать с них музыку. Если вы не сторонник проводов, модель поддерживает технологию Bluetooth, благодаря которой вам доступно не только прослушивание любимого плейлиста с мобильного средства связи, но и прием телефонных звонков. Имеется возможность управления автопроигрывателем с руля.
С автопроигрывателем Sony DSX-A410BT вы не будете скучать во время поездки за рулем вашего железного коня. Это устройство привнесет в поездку звуки ваших любимых музыкальных композиций, в которых вы услышите каждый нюанс за счет хорошей мощности, чей номинальный показатель достигает 4x22 Вт. Для подключения используется стандартный типоразмер 1din. Для питания автопроигрывателя потребуется 12 В напряжения от бортовой сети вашего автомобиля. Модель располагает четырьмя каналами звука, за счет чего весь частотный диапазон проигрываемого трека будет звучать одинаково четко и хорошо. Автопроигрыватель Sony DSX-A410BT оснащен разъемами AUX и USB на передней панели, при помощи которых вы сможете подключить к нему ваш смартфон или флешку и слушать с них музыку. Если вы не сторонник проводов, модель поддерживает технологию Bluetooth, благодаря которой вам доступно не только прослушивание любимого плейлиста с мобильного средства связи, но и прием телефонных звонков. Имеется возможность управления автопроигрывателем с руля.
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