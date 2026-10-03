Аккумулятор Delta DT 6045 (6V 4.5Ah)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%820 руб. 2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 637131
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Характеристики
Бренд
CameronSino
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х14
Вес, кг.
15.4
Описание товара Аккумулятор Delta DT 6045 (6V 4.5Ah)
Аккумулятор Delta DT 6045 (6V 4.5Ah)
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Бренд
CameronSino
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Delta DT 6045 (6V 4.5Ah)
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Прочие аксессуары для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Прочие аксессуары для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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