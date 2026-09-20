Блок питания Buro BUM-1107L70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%1 820 руб. 2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.62
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
70
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х5
Вес, г.
500
Описание товара Блок питания Buro BUM-1107L70
Универсальный сетевой адаптер BURO BUM-1107L70 для ноутбуков мощностью 70 ватт. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.62
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
70
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Страна производитель
Китай
Универсальный сетевой адаптер BURO BUM-1107L70 для ноутбуков мощностью 70 ватт. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков
Блок питания Buro BUM-1107L70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Buro BUM-1107L70