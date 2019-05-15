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Блок питания Ippon D65U автоматический 65W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ippon D65U автоматический 65W

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Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 1
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 2
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 3
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 4
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 5
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 6
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 7
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 8
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 9
Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 1
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 2
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 3
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 4
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 5
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 6
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 7
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 8
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 9
  • Блок питания Ippon D65U автоматический 65W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 990 руб.  2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554168
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15 — 19.5
Защита
от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
3.5
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
65
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
517

Описание товара Блок питания Ippon D65U автоматический 65W

Адаптер питания сетевой IPPON D65U с выходной мощностью 65 Вт представляет собой универсальное решение для зарядки портативных компьютеров различных производителей. Входящие в набор переходники позволяют регулировать показатели выходного напряжения и подбирать необходимый коннектор в зависимости от производителя ноутбука. Специальный держатель гарантирует удобное хранение переходников. На корпусе IPPON D65U расположены цифровой индикатор для визуального контроля напряжения и интегрированный порт USB, который предусматривает подзарядку смартфона или планшета.

Отзывы о товаре Блок питания Ippon D65U автоматический 65W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
15 — 19.5
Защита
от перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
3.5
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
65
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания сетевой IPPON D65U с выходной мощностью 65 Вт представляет собой универсальное решение для зарядки портативных компьютеров различных производителей. Входящие в набор переходники позволяют регулировать показатели выходного напряжения и подбирать необходимый коннектор в зависимости от производителя ноутбука. Специальный держатель гарантирует удобное хранение переходников. На корпусе IPPON D65U расположены цифровой индикатор для визуального контроля напряжения и интегрированный порт USB, который предусматривает подзарядку смартфона или планшета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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