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Блок питания Ippon S90U купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ippon S90U

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Блок питания Ippon S90U - фото 1
Блок питания Ippon S90U - фото 2
Блок питания Ippon S90U - фото 3
Блок питания Ippon S90U - фото 4
Блок питания Ippon S90U - фото 5
Блок питания Ippon S90U - фото 6
Блок питания Ippon S90U - фото 7
Блок питания Ippon S90U - фото 8
Блок питания Ippon S90U - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
  • Блок питания Ippon S90U - фото 1
  • Блок питания Ippon S90U - фото 2
  • Блок питания Ippon S90U - фото 3
  • Блок питания Ippon S90U - фото 4
  • Блок питания Ippon S90U - фото 5
  • Блок питания Ippon S90U - фото 6
  • Блок питания Ippon S90U - фото 7
  • Блок питания Ippon S90U - фото 8
  • Блок питания Ippon S90U - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 190 руб.  2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524041
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Защита
от перегрузки и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.8
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
508

Описание товара Блок питания Ippon S90U

Устройство представляет собой универсальный импульсный адаптер питания для ноутбуков с максимальной выходной мощностью 90Вт. Выходное напряжение постоянного тока на выходе адаптера питания может принимать одно из следующих значений: 18,5В, 19В, 19,5В, 20В. Выбор выходного напряжения осуществляется с помощью подсоединения одного из 11-и выходных разъемов, входящих в комплект поставки. Штекеры также отличаются размерами, благодаря этому достигается совместимость с большим количеством моделей мобильных компьютеров.

Отзывы о товаре Блок питания Ippon S90U




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Защита
от перегрузки и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.8
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство представляет собой универсальный импульсный адаптер питания для ноутбуков с максимальной выходной мощностью 90Вт. Выходное напряжение постоянного тока на выходе адаптера питания может принимать одно из следующих значений: 18,5В, 19В, 19,5В, 20В. Выбор выходного напряжения осуществляется с помощью подсоединения одного из 11-и выходных разъемов, входящих в комплект поставки. Штекеры также отличаются размерами, благодаря этому достигается совместимость с большим количеством моделей мобильных компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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