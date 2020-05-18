Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 560 руб.
1 880
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554170
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Блок питания Ippon E40 автоматический 40W
Адаптер питания IPPON E40 – устройство, предназначенное для зарядки ноутбука. В комплектацию входят 11 штекеров-переходников, совместимых с большинством моделей таких популярных фирм, как Samsung, Sony, Toshiba, Asus, Acer. Прибор работает в электросетях 110-220 В. Выходное напряжение переключается автоматически и может достигать 18,5-20 В. Мощность составляет 40 Вт. Адаптер питания IPPON E40 обладает защитой от перегрузки, перенапряжения и перегрева. Устройство оснащается LED-индикатором, благодаря которому можно следить за состоянием работы. Данная модель подойдет в первую очередь обладателям ноутбуков, у которых вышло из строя зарядное устройство. Также данный набор станет интересен специалистам, осуществляющим ремонт компьютерной техники.
Адаптер питания IPPON E40 – устройство, предназначенное для зарядки ноутбука. В комплектацию входят 11 штекеров-переходников, совместимых с большинством моделей таких популярных фирм, как Samsung, Sony, Toshiba, Asus, Acer. Прибор работает в электросетях 110-220 В. Выходное напряжение переключается автоматически и может достигать 18,5-20 В. Мощность составляет 40 Вт. Адаптер питания IPPON E40 обладает защитой от перегрузки, перенапряжения и перегрева. Устройство оснащается LED-индикатором, благодаря которому можно следить за состоянием работы. Данная модель подойдет в первую очередь обладателям ноутбуков, у которых вышло из строя зарядное устройство. Также данный набор станет интересен специалистам, осуществляющим ремонт компьютерной техники.
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Ippon E40 автоматический 40W