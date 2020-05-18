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Блок питания Ippon E40 автоматический 40W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ippon E40 автоматический 40W

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Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 1
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 2
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 3
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 4
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 5
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 6
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 7
Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 1
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 2
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 3
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 4
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 5
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 6
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 7
  • Блок питания Ippon E40 автоматический 40W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 560 руб.  1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554170
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
18.5 — 20
Защита
от перегрузки и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
2.2
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
40
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
442

Описание товара Блок питания Ippon E40 автоматический 40W

Адаптер питания IPPON E40 – устройство, предназначенное для зарядки ноутбука. В комплектацию входят 11 штекеров-переходников, совместимых с большинством моделей таких популярных фирм, как Samsung, Sony, Toshiba, Asus, Acer. Прибор работает в электросетях 110-220 В. Выходное напряжение переключается автоматически и может достигать 18,5-20 В. Мощность составляет 40 Вт. Адаптер питания IPPON E40 обладает защитой от перегрузки, перенапряжения и перегрева. Устройство оснащается LED-индикатором, благодаря которому можно следить за состоянием работы. Данная модель подойдет в первую очередь обладателям ноутбуков, у которых вышло из строя зарядное устройство. Также данный набор станет интересен специалистам, осуществляющим ремонт компьютерной техники.

Отзывы о товаре Блок питания Ippon E40 автоматический 40W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Выходное напряжение, В
18.5 — 20
Защита
от перегрузки и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11
Макс. сила тока
2.2
Максимальное входное напряжение, В
220
Минимальное входное напряжение, В
110
Мощность, Вт
40
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер питания IPPON E40 – устройство, предназначенное для зарядки ноутбука. В комплектацию входят 11 штекеров-переходников, совместимых с большинством моделей таких популярных фирм, как Samsung, Sony, Toshiba, Asus, Acer. Прибор работает в электросетях 110-220 В. Выходное напряжение переключается автоматически и может достигать 18,5-20 В. Мощность составляет 40 Вт. Адаптер питания IPPON E40 обладает защитой от перегрузки, перенапряжения и перегрева. Устройство оснащается LED-индикатором, благодаря которому можно следить за состоянием работы. Данная модель подойдет в первую очередь обладателям ноутбуков, у которых вышло из строя зарядное устройство. Также данный набор станет интересен специалистам, осуществляющим ремонт компьютерной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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