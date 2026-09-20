Блок питания Ippon E90
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%2 190 руб. 2 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524039
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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Блок питания
Защита
от перегрузки и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.8
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
533
Описание товара Блок питания Ippon E90
Адаптер питания сетевой IPPON E90 совместим с широким модельным рядом мобильных компьютеров, поэтому является универсальным решением для повседневного использования. Он обеспечивает стабильную подачу энергии и благодаря максимальной выходной мощности 90 Вт позволяет быстро восстанавливать энергоресурс аккумулятора. В наборе поставляются сменные переходники для ноутбуков различных производителей. Разъемы на штекерах выполнены из металла и выделяются разноцветным исполнением. В комплекте с адаптером IPPON E90 также предусмотрен кабель подключения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ippon
Тип товара
Блок питания
Защита
от перегрузки и короткого замыкания
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.8
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
универсальный
Страна производитель
Китай
Адаптер питания сетевой IPPON E90 совместим с широким модельным рядом мобильных компьютеров, поэтому является универсальным решением для повседневного использования. Он обеспечивает стабильную подачу энергии и благодаря максимальной выходной мощности 90 Вт позволяет быстро восстанавливать энергоресурс аккумулятора. В наборе поставляются сменные переходники для ноутбуков различных производителей. Разъемы на штекерах выполнены из металла и выделяются разноцветным исполнением. В комплекте с адаптером IPPON E90 также предусмотрен кабель подключения.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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