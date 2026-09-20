Блок питания Buro BUM-0036S40
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 170 руб. 1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 517942
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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Защита
от короткого замыкания
Количество сменных штекеров
8 шт
Макс. сила тока
3.5
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
40
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
HP, Acer, Sony, Dell, Fujitsu, ASUS, Samsung
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х10
Вес, г.
395
Описание товара Блок питания Buro BUM-0036S40
Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков мощностью 40 ватт. В комплекте входят 8 сменных штекеров для основных марок ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
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Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Защита
от короткого замыкания
Количество сменных штекеров
8 шт
Макс. сила тока
3.5
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
40
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
HP, Acer, Sony, Dell, Fujitsu, ASUS, Samsung
Страна производитель
Китай
Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков мощностью 40 ватт. В комплекте входят 8 сменных штекеров для основных марок ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука lenovo, для ноутбука toshiba
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука lenovo, для ноутбука toshiba
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