Блок питания Buro BUM-1157L90
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Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 650 руб. 2 360 руб.
В наличии
Код товара: 524028
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1 650 руб. -30%
2 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.62
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
360
Описание товара Блок питания Buro BUM-1157L90
Универсальный блок питания BURO BUM-1157L90 мощностью 90 ватт. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.62
Максимальное входное напряжение, В
240
Минимальное входное напряжение, В
100
Мощность, Вт
90
Наличие сетевого кабеля
да
Совместимость
ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Страна производитель
Китай
Универсальный блок питания BURO BUM-1157L90 мощностью 90 ватт. В комплекте входят 11 сменных штекеров, подходящих к большинству ноутбуков. Выбор мощности для питания происходит в автоматическом режиме.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Блок питания Buro BUM-1157L90 - по цене 1650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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