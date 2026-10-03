Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636964
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х18
Вес, кг.
2.4
Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141
Кофемашина Kitfort КТ-7141 готовит ароматный кофе, который вы можете сразу взять с собой, т.к. в комплекте идет стакан с крышкой. Встроенная роторная кофемолка автоматически измельчит кофейные зёрна.
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Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Кофемашина Kitfort КТ-7141 готовит ароматный кофе, который вы можете сразу взять с собой, т.к. в комплекте идет стакан с крышкой. Встроенная роторная кофемолка автоматически измельчит кофейные зёрна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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