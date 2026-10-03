Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636926
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
110x13x32
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
113
Описание товара Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2)
Внешний бокс NETAC WH51 предназначен для размещения твердотельных накопителей, с помощью которых можно создать внешнее емкое хранилище данных. Он поддерживает накопители, соответствующие форм-фактору 2230, 2242, 2260 и 2280 с разъемами M.2. NETAC WH51 выполнен из прочного металла и пластика и обладает компактными размерами, гарантируя удобство при транспортировке. Подключение к совместимым устройствам и питание внешнего бокса осуществляются посредством интерфейса USB Type-C.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
110x13x32
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Внешний бокс NETAC WH51 предназначен для размещения твердотельных накопителей, с помощью которых можно создать внешнее емкое хранилище данных. Он поддерживает накопители, соответствующие форм-фактору 2230, 2242, 2260 и 2280 с разъемами M.2. NETAC WH51 выполнен из прочного металла и пластика и обладает компактными размерами, гарантируя удобство при транспортировке. Подключение к совместимым устройствам и питание внешнего бокса осуществляются посредством интерфейса USB Type-C.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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