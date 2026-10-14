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Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta купить с доставкой в Москве
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Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta

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Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta - фото 1
Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta - фото 1
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta
5 000 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х12
Вес, кг.
1.02

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 2300 страниц

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 2300 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100M для CP1100/CM1100 0.7k magenta - стоимость товара 5000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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