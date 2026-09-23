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Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw купить с доставкой в Москве
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Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw

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Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw - фото 1
Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2335d, P2335dn, P2335dw
Цвет
Black
  • Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw - фото 1
  • Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
420 руб.  830 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477055
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw
420 руб. -49%
830 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2335d, P2335dn, P2335dw
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
160

Описание товара Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw

Тонер предназначен для заправки картриджей печатающих устройств. Красящий порошок имеет высококачественный состав, благодаря чему обеспечивает четкость отпечатков и бесперебойную работу принтера.

Отзывы о товаре Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2335d, P2335dn, P2335dw
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер предназначен для заправки картриджей печатающих устройств. Красящий порошок имеет высококачественный состав, благодаря чему обеспечивает четкость отпечатков и бесперебойную работу принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) для принтера Kyocera Ecosys P2335d/P2335dn/P2335dw - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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