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Картридж Cactus CS-PH6000Y (106R01633) для Xerox Phaser 6000/6010, желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-PH6000Y (106R01633) для Xerox Phaser 6000/6010, желтый

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Картридж Cactus CS-PH6000Y (106R01633) для Xerox Phaser 6000/6010, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
6000, 6010
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168338
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
6000, 6010
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х6
Вес, г.
175

Описание товара Картридж Cactus CS-PH6000Y (106R01633) для Xerox Phaser 6000/6010, желтый

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 1000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PH6000Y (106R01633) для Xerox Phaser 6000/6010, желтый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
6000, 6010
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 1000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-PH6000Y (106R01633) для Xerox Phaser 6000/6010, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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