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Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black купить с доставкой в Москве
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Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black

4 Отзывы
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Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 1
Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 2
Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 3
Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 4
Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 5
Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
черный
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 1
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 2
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 3
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 4
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 5
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636835
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
200

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black

Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
алексей г.

Достоинства:


Комментарий:
только их и покупаю, пробовал и заправку отдельно, больше грязи. работает долго
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Михаил Я.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит, работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Качественный картридж. Экстренно заказывали в офис после того как такой же, от другого продавца, начал выдавать ошибку и принтер перестал печатать. С этим отлично работает!



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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
алексей г.

Достоинства:


Комментарий:
только их и покупаю, пробовал и заправку отдельно, больше грязи. работает долго
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Михаил Я.

Достоинства:


Комментарий:
Подходит, работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Качественный картридж. Экстренно заказывали в офис после того как такой же, от другого продавца, начал выдавать ошибку и принтер перестал печатать. С этим отлично работает!


Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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