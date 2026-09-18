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Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K) купить с доставкой в Москве
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Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K)

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Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP 2554SP, 2554ZSP, 3054, 3054SP, 3054ZSP, 3554SP, 3554ZSP
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 332750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K)
9 750 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP 2554SP, 2554ZSP, 3054, 3054SP, 3054ZSP, 3554SP, 3554ZSP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х9х9
Вес, г.
600

Описание товара Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K)

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MP 2554SP, 2554ZSP, 3054, 3054SP, 3054ZSP, 3554SP, 3554ZSP
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Тонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой, type MPC2503H (9.5K) - по цене 9750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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