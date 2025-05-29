Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 636833
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
500
Описание товара Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц
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Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: DVD диски, Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Достоинства:
Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Достоинства:
Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Достоинства:
Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Достоинства:
Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?
Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW - стоимость товара 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Достоинства:
Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Достоинства:
Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Достоинства:
Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Достоинства:
Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Достоинства:
Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?