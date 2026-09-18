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Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W

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Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217421
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х11
Вес, г.
700

Описание товара Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W

Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W

Отзывы о товаре Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Canon 047 2164C002 черный (1600стр.) для Canon LBP112/LBP113W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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