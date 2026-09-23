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Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка

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Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 1
Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 2
Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 3
Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 4
Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anthony Williams
Альбом (сингл)
Spring
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 3
  • Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 4
  • Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455236562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anthony Williams
Альбом (сингл)
Spring
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Echo, From Before, Love Song, Tee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Extras, Echo, From Before, Love Song, Tee

Отзывы о товаре Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455236562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anthony Williams
Альбом (сингл)
Spring
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Echo, From Before, Love Song, Tee
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Extras, Echo, From Before, Love Song, Tee
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Williams - Spring (0602455236562) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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