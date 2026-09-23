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Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка

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Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
Autumn Variations
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gingerbread Man Records
Barcode
[5054197767289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
Autumn Variations
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Magical, England, Amazing, Plastic Bag, Blue, American Town, Thats On Me, Page, Midnight, Spring, Punchline, When Will I Be Alright, The Day I Was Born, Head > Heels
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка

Autumn Variations - седьмой студийный альбом английского певца и автора песен Эда Ширана, выпущенный в 2023 году. Релиз был спродюсирован и написан в соавторстве с Аароном Десснером из инди-рок-группы The National, который также продюсировал альбомы Тейлор Свифт Folklore и Evermore, за исключением трека Spring, в создании которого принял участие его брат-близнец Брайс. Лимитированное издание представлено на белом виниле. Эд Ширан - британский автор-исполнитель. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу The A Team, занявшему третье место в британском чарте. Он известен своими хитами, такими как Shape of You, Thinking Out Loud, Perfect и Bad Habits. Эд Ширан является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, обладателем множества наград, включая четыре премии Грэмми, и рекордсменом по продолжительности концертного тура.

Отзывы о товаре Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gingerbread Man Records
Barcode
[5054197767289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
Autumn Variations
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Magical, England, Amazing, Plastic Bag, Blue, American Town, Thats On Me, Page, Midnight, Spring, Punchline, When Will I Be Alright, The Day I Was Born, Head > Heels
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Autumn Variations - седьмой студийный альбом английского певца и автора песен Эда Ширана, выпущенный в 2023 году. Релиз был спродюсирован и написан в соавторстве с Аароном Десснером из инди-рок-группы The National, который также продюсировал альбомы Тейлор Свифт Folklore и Evermore, за исключением трека Spring, в создании которого принял участие его брат-близнец Брайс. Лимитированное издание представлено на белом виниле. Эд Ширан - британский автор-исполнитель. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу The A Team, занявшему третье место в британском чарте. Он известен своими хитами, такими как Shape of You, Thinking Out Loud, Perfect и Bad Habits. Эд Ширан является одним из самых продаваемых музыкантов в мире, обладателем множества наград, включая четыре премии Грэмми, и рекордсменом по продолжительности концертного тура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ed Sheeran - Autumn Variations (coloured) (5054197767289) виниловая пластинка - купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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