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Eros Ramazzotti - Perfetto (0602547515292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Perfetto (0602547515292) виниловая пластинка

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0602547515292, Виниловая пластинка Ramazzotti, Eros, Perfetto
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636566
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Perfetto (0602547515292) виниловая пластинка

«Perfetto» - это третий студийный альбом итальянского певца и композитора Eros Luciano Walter Ramazzotti, выпущенный под лейблом «Wrasse Records». Альбом написан в сотрудничестве с известными поэтами Mogol, Francesco Bianconi, Federico Zampaglione и Gino Pacifico. «Perfetto» включает в себя 14 новых песен, записанных в Лос-Анджелесе, Милане и Риме. Данное издание также включает бонус-трек Alla Fine Del Mondo (Acoustic Demo Version). Eros Ramazzotti – это итальянский композитор и певец, ставший одним из наиболее популярных итальянских певцов. Международный успех пришёл к Eros Ramazzotti после выпуска его 7 альбома под названием «Tutte storie» в 1993 году. За свою карьеру Eros получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», выпустил 11 студийных альбомов, один миньон, три сборника, три концертных альбома, а также 46 синглов, которые занимали высокие места в чартах многих европейских стран, Южной и Центральной Америки. В мире продано более 100 миллионов записей Ramazzotti.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Perfetto (0602547515292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Perfetto» - это третий студийный альбом итальянского певца и композитора Eros Luciano Walter Ramazzotti, выпущенный под лейблом «Wrasse Records». Альбом написан в сотрудничестве с известными поэтами Mogol, Francesco Bianconi, Federico Zampaglione и Gino Pacifico. «Perfetto» включает в себя 14 новых песен, записанных в Лос-Анджелесе, Милане и Риме. Данное издание также включает бонус-трек Alla Fine Del Mondo (Acoustic Demo Version). Eros Ramazzotti – это итальянский композитор и певец, ставший одним из наиболее популярных итальянских певцов. Международный успех пришёл к Eros Ramazzotti после выпуска его 7 альбома под названием «Tutte storie» в 1993 году. За свою карьеру Eros получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», выпустил 11 студийных альбомов, один миньон, три сборника, три концертных альбома, а также 46 синглов, которые занимали высокие места в чартах многих европейских стран, Южной и Центральной Америки. В мире продано более 100 миллионов записей Ramazzotti.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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