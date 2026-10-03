Eros Ramazzotti - Perfetto (0602547515292) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eros Ramazzotti - Perfetto (0602547515292) виниловая пластинка
«Perfetto» - это третий студийный альбом итальянского певца и композитора Eros Luciano Walter Ramazzotti, выпущенный под лейблом «Wrasse Records». Альбом написан в сотрудничестве с известными поэтами Mogol, Francesco Bianconi, Federico Zampaglione и Gino Pacifico. «Perfetto» включает в себя 14 новых песен, записанных в Лос-Анджелесе, Милане и Риме. Данное издание также включает бонус-трек Alla Fine Del Mondo (Acoustic Demo Version). Eros Ramazzotti – это итальянский композитор и певец, ставший одним из наиболее популярных итальянских певцов. Международный успех пришёл к Eros Ramazzotti после выпуска его 7 альбома под названием «Tutte storie» в 1993 году. За свою карьеру Eros получил орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», выпустил 11 студийных альбомов, один миньон, три сборника, три концертных альбома, а также 46 синглов, которые занимали высокие места в чартах многих европейских стран, Южной и Центральной Америки. В мире продано более 100 миллионов записей Ramazzotti.
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