Top.Mail.Ru
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 1
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 2
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 3
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 4
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 5
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 6
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 7
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 8
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Humbug
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 1
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 2
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 3
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 4
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 5
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 6
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 7
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 8
  • 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5034202022015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Humbug
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Propeller, Crying Lightning, Dangerous Animals, Secret Door, Potion Approaching, Fire And The Thud, Cornerstone, Dance Little Liar, Pretty Visitors, The Jeweller's Hands
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Propeller, Crying Lightning, Dangerous Animals, Secret Door, Potion Approaching, Fire And The Thud, Cornerstone, Dance Little Liar, Pretty Visitors, The Jeweller's Hands

Отзывы о товаре 5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5034202022015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Humbug
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
My Propeller, Crying Lightning, Dangerous Animals, Secret Door, Potion Approaching, Fire And The Thud, Cornerstone, Dance Little Liar, Pretty Visitors, The Jeweller's Hands
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Propeller, Crying Lightning, Dangerous Animals, Secret Door, Potion Approaching, Fire And The Thud, Cornerstone, Dance Little Liar, Pretty Visitors, The Jeweller's Hands
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5034202022015, Arctic Monkeys, Humbug виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...