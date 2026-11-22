Ноутбук Acer Extensa EX215-55-37JW black 15.6" (NX.EGYER.00R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635996
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
36.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, г.
275
Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-55-37JW black 15.6" (NX.EGYER.00R)
Ноутбук Acer Extensa, 15.6" IPS FHD EX215-55-37JW black (Core i3 1215U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS) (NX.EGYER.00R) имеет отличные технические характеристики, а также необходимый набор функций для удобного использования. Устройство с оптимальной диагональю экрана, типом и частотой процессора, подходящим размером оперативной памяти, объемом накопителя и емкостью аккумулятора позволяет комфортно искать информацию в интернете, хранить и просматривать фото- и видеоматериалы на устройстве, слушать музыку и работать с текстом. Еще к достоинствам модели можно отнести притягательный цвет и оптимальное разрешение экрана.
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
36.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer Extensa, 15.6" IPS FHD EX215-55-37JW black (Core i3 1215U/8Gb/512Gb SSD/VGA int/noOS) (NX.EGYER.00R) имеет отличные технические характеристики, а также необходимый набор функций для удобного использования. Устройство с оптимальной диагональю экрана, типом и частотой процессора, подходящим размером оперативной памяти, объемом накопителя и емкостью аккумулятора позволяет комфортно искать информацию в интернете, хранить и просматривать фото- и видеоматериалы на устройстве, слушать музыку и работать с текстом. Еще к достоинствам модели можно отнести притягательный цвет и оптимальное разрешение экрана.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 8 Гб ОЗУ, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 8 Гб ОЗУ, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Extensa EX215-55-37JW black 15.6" (NX.EGYER.00R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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