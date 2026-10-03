Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 grey 15.6" (82X7004BPS)

Для кого и под какие задачи

Lenovo IdeaPad Slim 3 - универсальный ноутбук для повседневных задач, учебы и домашнего использования. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 7320U и встроенной графике Radeon, он отлично справляется с работой в офисных приложениях, веб-серфингом и просмотром мультимедиа. Модель ориентирована на пользователей, которым важна доступная цена в сочетании с современной платформой и достаточной производительностью для базовых задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 7320U с поддержкой 8 потоков обеспечивает уверенную работу в повседневных приложениях. Встроенная графика Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами и браузером, а также запускать простые игры. Связка процессора и видеоядра оптимальна для многозадачности начального уровня и работы с документами, хотя ресурсоемкие задачи вроде видеомонтажа будут для нее сложными.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики, что важно при длительной работе с текстом или таблицами. Экран подходит для просмотра фильмов и веб-контента, хотя яркость может быть недостаточной для комфортной работы на улице в солнечную погоду.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что достаточно для повседневных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, хотя для хранения большой медиатеки может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сдержанном сером цвете с пластиковыми панелями, что обеспечивает баланс между прочностью и весом. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при обычном использовании, что подходит для учебы или работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

В оснащение входят USB-порты, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем накопителя в 256 ГБ может быстро заполниться, особенно если планируется хранить много файлов локально. Производительности достаточно для базовых задач, но не для требовательных игр или профессиональной обработки фото и видео. Модель оптимальна для студентов, офисных работников и пользователей, которым нужен надежный ноутбук для повседневных задач без излишеств.