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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE)

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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - фото 1
Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - фото 2
Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - фото 1
  • Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - фото 2
  • Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 670 руб. 
Начислим 363 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE)
22 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
33х22х6
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE)

Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.

Отзывы о товаре Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM R (M393A2K43DB3-CWE) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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