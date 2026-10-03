Монитор Lime 27" Black (Z270)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Lime 27" Black (Z270)
Монитор Lime Z270 выделяется классическим дизайном и узкой рамкой, позволяющей максимально сосредоточиться на выполнении задач. Он станет надежным помощником для продуктивной работы и мультимедийных развлечений. Установленная в мониторе матрица IPS FullHD диагональю 27 дюймов позволяет получать удовольствие от четкой и красочной картинки с широкими углами обзора. Благодаря времени отклика на уровне показателя 2 мс и частоте обновления 75 Гц исключается размытие графики. Технологии защиты зрения и матовое покрытие обеспечивают комфортный просмотр. Lime Z270 получил видеовыходы DisplayPort, VGA и HDMI. Конструкция подставки позволяет настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G42E
-
В наличииЦена 10 160 руб.2540 руб. в СплитМонитор Acer 23,8” KG240YW3biip (UM.QX0CD.301)
-
В наличииЦена 10 170 руб. 14 520 руб.2543 руб. в СплитМонитор Irbis 24 23.8'' Black (ISM24FIDW)
-
В наличииЦена 10 240 руб.2560 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PG E14 (9S6-3PE39M-014)
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272Gbmiprx (UM.HB2CD.G07)
-
В наличииЦена 10 560 руб.2640 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HX
-
В наличииЦена 10 710 руб.2678 руб. в СплитМонитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR)
-
В наличииЦена 10 720 руб.2680 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" Q24B35
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитМонитор LIGHTCOM V-PLUS 24” ПЦВТ.852859.400
-
В наличииЦена 10 950 руб.2738 руб. в СплитМонитор AOC 23,8" 24G4HA
-
В наличииЦена 10 980 руб.2745 руб. в СплитМонитор LCD РУСЛАН М24/75/1080 [RUS-M24-695942] {23.8", 1920x108...
-
В наличииЦена 11 100 руб.2775 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D400GAI
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Lime 27" Black (Z270)