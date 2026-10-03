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Монитор Lime 27" Black (Z270) купить с доставкой в Москве
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Монитор Lime 27" Black (Z270)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Lime 27&quot; Black (Z270) - фото 1
  • Монитор Lime 27&quot; Black (Z270) - фото 2
  • Монитор Lime 27&quot; Black (Z270) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
10 120 руб.  16 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633631
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
68х43х12
Вес, кг.
4.72

Описание товара Монитор Lime 27" Black (Z270)

Монитор Lime Z270 выделяется классическим дизайном и узкой рамкой, позволяющей максимально сосредоточиться на выполнении задач. Он станет надежным помощником для продуктивной работы и мультимедийных развлечений. Установленная в мониторе матрица IPS FullHD диагональю 27 дюймов позволяет получать удовольствие от четкой и красочной картинки с широкими углами обзора. Благодаря времени отклика на уровне показателя 2 мс и частоте обновления 75 Гц исключается размытие графики. Технологии защиты зрения и матовое покрытие обеспечивают комфортный просмотр. Lime Z270 получил видеовыходы DisplayPort, VGA и HDMI. Конструкция подставки позволяет настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона.

Отзывы о товаре Монитор Lime 27" Black (Z270)




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Описание
Монитор Lime Z270 выделяется классическим дизайном и узкой рамкой, позволяющей максимально сосредоточиться на выполнении задач. Он станет надежным помощником для продуктивной работы и мультимедийных развлечений. Установленная в мониторе матрица IPS FullHD диагональю 27 дюймов позволяет получать удовольствие от четкой и красочной картинки с широкими углами обзора. Благодаря времени отклика на уровне показателя 2 мс и частоте обновления 75 Гц исключается размытие графики. Технологии защиты зрения и матовое покрытие обеспечивают комфортный просмотр. Lime Z270 получил видеовыходы DisplayPort, VGA и HDMI. Конструкция подставки позволяет настраивать положение экрана за счет регулировки угла наклона.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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