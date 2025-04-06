Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)

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Сергей М.



итак поведаю свои впечатления. начну с того что у меня 2 монитора , один 2к размер 27 и фул hd размер 24 . с чего бы начать ... если сравнивать этот монитор с 2к 27дюймов то естественно мой лучше за счет количества пикселей, плюс в моем подсветка ярче . если сравнивать с моим монитором фул hd 24 дюймов ,то естественно этот монитор лучше , но! он 27 дюймов ,а значит, что количество пикселей меньше чем в 24 дюймах , картинка конечно же прекрасна + технологии , но шрифт все равно мыльный. я его взял так как видюха не вытягивает мой монитор 2к. и так, сам монитор не плохой из-за размеров страдает качество картинки ,я думаю что для разрешения ful hd нужно 24 дюйма. в этом мониторе не хватает подсветки , есть засветы небольшие ,но все же есть . удобен сам джойстик ,но не его расположение. думаю тонкие рамки ( сравниваю с моими мониторами). 165 гц работают. битых пикселей не было, подставку не проверял сразу повесил на кронштейн. на самом деле выбирал между версиями мониторов g27 и g27i , выбрал второй, разница только в наличии freesunc у этого монитора, по мне переплачивать нет смысла, но если вам нужна эта технология, то думайте сами. 1 фото окно программы- 1й ful hd и 2й 2к. упаковка хорошая , сам монитор зафиксирован , но комплектация свободна , если взяли коробку и потрясли ,то услышите как болтаются блок питания и кабель.