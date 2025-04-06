Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643716
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, внешний адаптер питания с кабелем, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Размеры в упаковке, см
68х43х11
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)
диагональ (подробно): 27 , тип матрицы экрана: IPS, макс. разрешение: 1920x1080, игровой монитор, время отклика: 1 мс, соотношение сторон: 16:9, яркость: 250 кд/м2, интерфейсы видео: вход DisplayPort, вход HDMI, покрытие экрана: матовое
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Flicker-free
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, внешний адаптер питания с кабелем, кабель HDMI
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
165
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Развернуть
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort, HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
диагональ (подробно): 27 , тип матрицы экрана: IPS, макс. разрешение: 1920x1080, игровой монитор, время отклика: 1 мс, соотношение сторон: 16:9, яркость: 250 кд/м2, интерфейсы видео: вход DisplayPort, вход HDMI, покрытие экрана: матовое
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в оригинальной упаковке, достал, проверил, юзаю! пока всё нормально.
Достоинства:
Комментарий:
крестник доволен !!! работает)))
Достоинства:
Комментарий:
Меню на русском Для игр идет Супер
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, комплектация полная. Монитор с чётким изображением и без дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
хороший монитор за свою цену, картинка яркая и сочная, углы обзора хорошие, засветы минимальны
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный, покупали несколько назад
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий монитор за такие деньги!
Достоинства:
Комментарий:
итак поведаю свои впечатления. начну с того что у меня 2 монитора , один 2к размер 27 и фул hd размер 24 . с чего бы начать ... если сравнивать этот монитор с 2к 27дюймов то естественно мой лучше за счет количества пикселей, плюс в моем подсветка ярче . если сравнивать с моим монитором фул hd 24 дюймов ,то естественно этот монитор лучше , но! он 27 дюймов ,а значит, что количество пикселей меньше чем в 24 дюймах , картинка конечно же прекрасна + технологии , но шрифт все равно мыльный. я его взял так как видюха не вытягивает мой монитор 2к. и так, сам монитор не плохой из-за размеров страдает качество картинки ,я думаю что для разрешения ful hd нужно 24 дюйма. в этом мониторе не хватает подсветки , есть засветы небольшие ,но все же есть . удобен сам джойстик ,но не его расположение. думаю тонкие рамки ( сравниваю с моими мониторами). 165 гц работают. битых пикселей не было, подставку не проверял сразу повесил на кронштейн. на самом деле выбирал между версиями мониторов g27 и g27i , выбрал второй, разница только в наличии freesunc у этого монитора, по мне переплачивать нет смысла, но если вам нужна эта технология, то думайте сами. 1 фото окно программы- 1й ful hd и 2й 2к. упаковка хорошая , сам монитор зафиксирован , но комплектация свободна , если взяли коробку и потрясли ,то услышите как болтаются блок питания и кабель.
Достоинства:
Комментарий:
монитор не понравился качеством изображения. заявленную герцовку нужно выставлять в настройках видеокарты там все работает. по HDMI установил 144 гц , 165 пока не пробовал. экран монитора кажется каким то блеклым не хватает черного цвета.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор хороший, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный продукт. Однозначно стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, тонкие рамки, да и сам он не очень толстый, добротная металлическая подставка, да, пиксели видно, если сидеть вплотную, с двух метров это уже не критично, своих денег стоит 100%, могу рекомендовать если у вас широкий стол
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой, монитор большой, не бликует, рамка маленькая, подставка металлическая.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришёл без дефектов, упакован хорошо. При выборе монитора боялся что может прийти некачественный товар, так как многие жалуются на битые пиксели, но пока всё работает отлично. Также картинка будто чуть хуже чем на моём старом 60 герцовом мониторе, но учитывая такую цену за 166гц - грех жаловаться. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, сын очень доволен,монитор без изъянов,быстрая доставка,надежная транспортировка товара
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество на высоте, продавец с боку сделал надрез и поклал гарантийный талон в коробку. Битых пикселей нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор за адекватную стоимость
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, но яркости маловато, белый цвет не белый, а серый
Достоинства:
Комментарий:
За свои день очень даже приличный монитор
Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" G27i Black (ELA5375EU)
Достоинства:
Комментарий:
пришёл в оригинальной упаковке, достал, проверил, юзаю! пока всё нормально.
Достоинства:
Комментарий:
крестник доволен !!! работает)))
Достоинства:
Комментарий:
Меню на русском Для игр идет Супер
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, комплектация полная. Монитор с чётким изображением и без дефектов.
Достоинства:
Комментарий:
хороший монитор за свою цену, картинка яркая и сочная, углы обзора хорошие, засветы минимальны
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный, покупали несколько назад
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающий монитор за такие деньги!
Достоинства:
Комментарий:
итак поведаю свои впечатления. начну с того что у меня 2 монитора , один 2к размер 27 и фул hd размер 24 . с чего бы начать ... если сравнивать этот монитор с 2к 27дюймов то естественно мой лучше за счет количества пикселей, плюс в моем подсветка ярче . если сравнивать с моим монитором фул hd 24 дюймов ,то естественно этот монитор лучше , но! он 27 дюймов ,а значит, что количество пикселей меньше чем в 24 дюймах , картинка конечно же прекрасна + технологии , но шрифт все равно мыльный. я его взял так как видюха не вытягивает мой монитор 2к. и так, сам монитор не плохой из-за размеров страдает качество картинки ,я думаю что для разрешения ful hd нужно 24 дюйма. в этом мониторе не хватает подсветки , есть засветы небольшие ,но все же есть . удобен сам джойстик ,но не его расположение. думаю тонкие рамки ( сравниваю с моими мониторами). 165 гц работают. битых пикселей не было, подставку не проверял сразу повесил на кронштейн. на самом деле выбирал между версиями мониторов g27 и g27i , выбрал второй, разница только в наличии freesunc у этого монитора, по мне переплачивать нет смысла, но если вам нужна эта технология, то думайте сами. 1 фото окно программы- 1й ful hd и 2й 2к. упаковка хорошая , сам монитор зафиксирован , но комплектация свободна , если взяли коробку и потрясли ,то услышите как болтаются блок питания и кабель.
Достоинства:
Комментарий:
монитор не понравился качеством изображения. заявленную герцовку нужно выставлять в настройках видеокарты там все работает. по HDMI установил 144 гц , 165 пока не пробовал. экран монитора кажется каким то блеклым не хватает черного цвета.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор хороший, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный продукт. Однозначно стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор, тонкие рамки, да и сам он не очень толстый, добротная металлическая подставка, да, пиксели видно, если сидеть вплотную, с двух метров это уже не критично, своих денег стоит 100%, могу рекомендовать если у вас широкий стол
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой, монитор большой, не бликует, рамка маленькая, подставка металлическая.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришёл без дефектов, упакован хорошо. При выборе монитора боялся что может прийти некачественный товар, так как многие жалуются на битые пиксели, но пока всё работает отлично. Также картинка будто чуть хуже чем на моём старом 60 герцовом мониторе, но учитывая такую цену за 166гц - грех жаловаться. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, сын очень доволен,монитор без изъянов,быстрая доставка,надежная транспортировка товара
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество на высоте, продавец с боку сделал надрез и поклал гарантийный талон в коробку. Битых пикселей нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монитор за адекватную стоимость
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, но яркости маловато, белый цвет не белый, а серый
Достоинства:
Комментарий:
За свои день очень даже приличный монитор