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Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007)

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Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633504
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
100

Описание товара Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007)

Жесткому диску Seagate Mobile HDD [ST2000LM007] Вы сможете доверить хранение аудиофайлов, видеороликов, фотографий, текстовых документов и многих других виртуальных данных. Вас порадует впечатляющий объем HDD представленной модели, составляющий 2 ТБ. Наиболее часто запрашиваемую пользователем информацию данный винчестер разместит на 128 МБ объема кэша для ее более быстрой загрузки. Подключение рассматриваемого представителя комплектующего оборудования к компьютеру производится при помощи интерфейса стандарта SATA III с параметрами пропускной способности 6 Гбит/с. Достойные показатели ударостойкости при работе и хранении, составляющие 400 и 1000 G соответственно, позволят использовать Seagate Mobile HDD [ST2000LM007] в качестве переносного винчестера. При простое данная техника испускает всего лишь 22 дБ шума, в процессе своего функционирования этот параметр увеличивается на 2 дБ. Дополнительное быстродействие в процессе загрузки виртуальных данных обеспечено 5400 rpm скорости вращения шпинделя. Данная модель обладает стандартной толщиной, составляющей 0.7 см.

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Seagate BarraCuda 2TB (ST2000LM007)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткому диску Seagate Mobile HDD [ST2000LM007] Вы сможете доверить хранение аудиофайлов, видеороликов, фотографий, текстовых документов и многих других виртуальных данных. Вас порадует впечатляющий объем HDD представленной модели, составляющий 2 ТБ. Наиболее часто запрашиваемую пользователем информацию данный винчестер разместит на 128 МБ объема кэша для ее более быстрой загрузки. Подключение рассматриваемого представителя комплектующего оборудования к компьютеру производится при помощи интерфейса стандарта SATA III с параметрами пропускной способности 6 Гбит/с. Достойные показатели ударостойкости при работе и хранении, составляющие 400 и 1000 G соответственно, позволят использовать Seagate Mobile HDD [ST2000LM007] в качестве переносного винчестера. При простое данная техника испускает всего лишь 22 дБ шума, в процессе своего функционирования этот параметр увеличивается на 2 дБ. Дополнительное быстродействие в процессе загрузки виртуальных данных обеспечено 5400 rpm скорости вращения шпинделя. Данная модель обладает стандартной толщиной, составляющей 0.7 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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