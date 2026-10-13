Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7600
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 230 руб.
В наличии
Код товара: 633450
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х39х25
Вес, г.
930
Описание товара Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO)
ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - игровая видеокарта для 1080p и стартового 1440p с 8 ГБ GDDR6 и архитектурой RDNA 3. Она ориентирована на высокие и ультра-настройки в современных играх в Full HD с запасом по FPS.
Для каких задач
- Карта подойдёт геймерам, которые хотят играть в современные ААА и онлайн-проекты в 1080p на высоких/ультра-настройках с 100+ FPS, а также пробовать 1440p с 60+ FPS на подстроенных настройках.
- RX 7600 также разумна для стриминга, благодаря поддержке AV1 и современным кодекам, и для лёгких рабочих задач (рендер, монтаж) в домашних сборках.
- Для 4K с тяжёлым рейтрейсингом и максимальными настройками мощности уже может не хватать, там логично смотреть на более старшие серии.
Архитектура и память
- GPU: AMD Radeon RX 7600 на архитектуре RDNA 3 с 2048 потоковыми процессорами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, RT- и AI-ускорителей.
- Частоты: игровая частота около 2250-2300 МГц, Boost до 2695 МГц для версии Challenger OC.
- Память: 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и эффективной частотой 18 ГГц, плюс 32 МБ Infinity Cache - этого достаточно для большинства современных игр в 1080p/1440p.
Охлаждение и корпус
- Двухвентиляторный кулер Challenger OC с продуманным радиатором и теплотрубками рассчитан на отвод тепла при TDP около 165 Вт, есть режим тихой работы при малой нагрузке.
- Форм-фактор: полноразмерная двухслотовая карта длиной около 269 мм, требуется стандартный корпус ATX или просторный mATX.
- Рекомендуемый блок питания - от 550 Вт, с одним 8-pin разъёмом дополнительного питания для видеокарты.
Порты и мониторы
- Набор выходов: один HDMI и три DisplayPort, всего до четырёх одновременно подключенных мониторов.
- Максимальное разрешение - до 7680?4320, но по классу GPU она лучше всего раскрывается на высокочастотных 1080p и 1440p-панелях 120-165 Гц.
- Для стримерских и рабочих конфигураций "игры на одном экране + стрим/чаты/браузер на других" запаса по выходам достаточно.
Важно знать перед покупкой
- Карта требует блока питания с 8-pin коннектором и реальным запасом по мощности от 550 Вт, а также корпуса с хорошей вентиляцией.
- RX 7600 сильно опережает GT 730-карты по производительности и имеет смысл именно в игровых и рабочих сборках; если задача - просто вывести картинку на несколько офисных мониторов, это будет избыточное решение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Игровые, AMD Radeon
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7600
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1720
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - игровая видеокарта для 1080p и стартового 1440p с 8 ГБ GDDR6 и архитектурой RDNA 3. Она ориентирована на высокие и ультра-настройки в современных играх в Full HD с запасом по FPS.
Для каких задач
- Карта подойдёт геймерам, которые хотят играть в современные ААА и онлайн-проекты в 1080p на высоких/ультра-настройках с 100+ FPS, а также пробовать 1440p с 60+ FPS на подстроенных настройках.
- RX 7600 также разумна для стриминга, благодаря поддержке AV1 и современным кодекам, и для лёгких рабочих задач (рендер, монтаж) в домашних сборках.
- Для 4K с тяжёлым рейтрейсингом и максимальными настройками мощности уже может не хватать, там логично смотреть на более старшие серии.
Архитектура и память
- GPU: AMD Radeon RX 7600 на архитектуре RDNA 3 с 2048 потоковыми процессорами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, RT- и AI-ускорителей.
- Частоты: игровая частота около 2250-2300 МГц, Boost до 2695 МГц для версии Challenger OC.
- Память: 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и эффективной частотой 18 ГГц, плюс 32 МБ Infinity Cache - этого достаточно для большинства современных игр в 1080p/1440p.
Охлаждение и корпус
- Двухвентиляторный кулер Challenger OC с продуманным радиатором и теплотрубками рассчитан на отвод тепла при TDP около 165 Вт, есть режим тихой работы при малой нагрузке.
- Форм-фактор: полноразмерная двухслотовая карта длиной около 269 мм, требуется стандартный корпус ATX или просторный mATX.
- Рекомендуемый блок питания - от 550 Вт, с одним 8-pin разъёмом дополнительного питания для видеокарты.
Порты и мониторы
- Набор выходов: один HDMI и три DisplayPort, всего до четырёх одновременно подключенных мониторов.
- Максимальное разрешение - до 7680?4320, но по классу GPU она лучше всего раскрывается на высокочастотных 1080p и 1440p-панелях 120-165 Гц.
- Для стримерских и рабочих конфигураций "игры на одном экране + стрим/чаты/браузер на других" запаса по выходам достаточно.
Важно знать перед покупкой
- Карта требует блока питания с 8-pin коннектором и реальным запасом по мощности от 550 Вт, а также корпуса с хорошей вентиляцией.
- RX 7600 сильно опережает GT 730-карты по производительности и имеет смысл именно в игровых и рабочих сборках; если задача - просто вывести картинку на несколько офисных мониторов, это будет избыточное решение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Игровые, AMD Radeon
Видеокарта ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8G OC (RX7600 CL 8GO) - по цене 40230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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