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Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F)

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Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 3
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 4
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 5
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 6
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 7
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 8
Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 740
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 3
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 4
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 5
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 6
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 7
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 8
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633158
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х10
Вес, г.
157

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F)

Видеокарта SINOTEX Ninja – мощное и надежное решение для пользователей, которым требуется повышенная производительность и стабильность работы. Оснащенная графическим процессором GeForce GT 740 от NVIDIA, эта видеокарта обеспечивает отличную графическую мощность и возможности, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей. С поддержкой максимального разрешения до 4096x2160 пикселей, SINOTEX Ninja гарантирует высокое качество изображения и реалистичность графики, что делает её идеальной для работы с мультимедийным контентом и играми. 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5, работающей на частоте 5000 МГц, обеспечивают плавное и быстрое выполнение ресурсоемких задач и позволяют обрабатывать большие объемы данных без задержек. С частотой графического процессора 1100 МГц и современным техпроцессом в 28 нанометров, SINOTEX Ninja демонстрирует высокую энергоэффективность и производительность. Поддержка двух мониторов позволяет удобно расширять рабочее пространство и повышает эффективность работы. Активная система охлаждения эффективно защищает от перегрева в процессе интенсивных задач, поддерживая длительное и стабильное функционирование системы. Интерфейс подключения PCI-E 3.0 и разрядность шины памяти 128 bit позволяют взаимодействовать с современными материнскими платами, обеспечивая высокоскоростную передачу данных. С брендом Ninja, видеокарта SINOTEX Ninja сочетает в себе новейшие технологии и безукоризненный дизайн, что делает её прекрасным выбором как для домашних пользователей, так и для профессионалов, стремящихся к максимальной производительности в своих вычислительных задачах.

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GT740 4GB (NK74NP045F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 740
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта SINOTEX Ninja – мощное и надежное решение для пользователей, которым требуется повышенная производительность и стабильность работы. Оснащенная графическим процессором GeForce GT 740 от NVIDIA, эта видеокарта обеспечивает отличную графическую мощность и возможности, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей. С поддержкой максимального разрешения до 4096x2160 пикселей, SINOTEX Ninja гарантирует высокое качество изображения и реалистичность графики, что делает её идеальной для работы с мультимедийным контентом и играми. 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5, работающей на частоте 5000 МГц, обеспечивают плавное и быстрое выполнение ресурсоемких задач и позволяют обрабатывать большие объемы данных без задержек. С частотой графического процессора 1100 МГц и современным техпроцессом в 28 нанометров, SINOTEX Ninja демонстрирует высокую энергоэффективность и производительность. Поддержка двух мониторов позволяет удобно расширять рабочее пространство и повышает эффективность работы. Активная система охлаждения эффективно защищает от перегрева в процессе интенсивных задач, поддерживая длительное и стабильное функционирование системы. Интерфейс подключения PCI-E 3.0 и разрядность шины памяти 128 bit позволяют взаимодействовать с современными материнскими платами, обеспечивая высокоскоростную передачу данных. С брендом Ninja, видеокарта SINOTEX Ninja сочетает в себе новейшие технологии и безукоризненный дизайн, что делает её прекрасным выбором как для домашних пользователей, так и для профессионалов, стремящихся к максимальной производительности в своих вычислительных задачах.
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Отзывы


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