Видеокарта Sinotex Ninja GT730 4GB (NF73NP043F)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, кг.
1.77
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT730 4GB (NF73NP043F)
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT730 4GB 128-Bit DDR3 DVI HDMI CRT 1FAN RTL — это графический адаптер, который предназначен для использования в компьютерах и обеспечивает высокое качество графики при работе с различными приложениями.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT730 4GB 128-Bit DDR3 DVI HDMI CRT 1FAN RTL — это графический адаптер, который предназначен для использования в компьютерах и обеспечивает высокое качество графики при работе с различными приложениями.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Видеокарта Sinotex Ninja GT730 4GB (NF73NP043F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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