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Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F)

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Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633131
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
300

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F)

Выведите работу с графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность и стабильность в популярных графических приложениях, а также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу с графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GT710 2GB (NF71NP023F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу с графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность и стабильность в популярных графических приложениях, а также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу с графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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