Saga - Generation 13 (4029759155409) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Generation 13
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 632778
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Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759155409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Generation 13
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Chances Are #1, Generation 13 (Theme #1), All Will Change (Goodbye And Good Luck), The Cross (Home #3), Danger Whistle, Leave Her Alone, I'll Never Be Like You, "My Name Is Sam" (Finding A Friend), The 13th Generation, The Cross, The Learning Tree, I'll Never Be Like You (Once Again), Snake Oil, We Hope Youre Feeling Better (The Test), "My Name Is Sam" (Your Time Is Up), Generation 13 (Theme #2), Where Are You Now?, Screw'Em, No Strings Attached, All Will Change (It's Happening To Me), The Victi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Saga - Generation 13 (4029759155409) виниловая пластинка
Переиздание "Generation 13" - одиннадцатого студийного альбома Saga, выходившего в 1995 году. Это концептуальный альбом, написанный басистом Джимом Крайтоном и вдохновленный книгой 1993 года "13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail?" американских авторов Нила Хоу и Уильяма Штрауса. В книге говорится, что люди, родившиеся между 1961 и 1981 годами, являются 13-м поколением Америки, причем поколение появляется каждые 20-25 лет после американской революции. Впервые издается на двойном 180-граммовом виниле. Запись ремастирована специально для винила. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Канаде. Saga были награждены золотыми и платиновыми альбомами по всему миру и продали более восьми миллионов альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759155409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Generation 13
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Chances Are #1, Generation 13 (Theme #1), All Will Change (Goodbye And Good Luck), The Cross (Home #3), Danger Whistle, Leave Her Alone, I'll Never Be Like You, "My Name Is Sam" (Finding A Friend), The 13th Generation, The Cross, The Learning Tree, I'll Never Be Like You (Once Again), Snake Oil, We Hope Youre Feeling Better (The Test), "My Name Is Sam" (Your Time Is Up), Generation 13 (Theme #2), Where Are You Now?, Screw'Em, No Strings Attached, All Will Change (It's Happening To Me), The Victi
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Переиздание "Generation 13" - одиннадцатого студийного альбома Saga, выходившего в 1995 году. Это концептуальный альбом, написанный басистом Джимом Крайтоном и вдохновленный книгой 1993 года "13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail?" американских авторов Нила Хоу и Уильяма Штрауса. В книге говорится, что люди, родившиеся между 1961 и 1981 годами, являются 13-м поколением Америки, причем поколение появляется каждые 20-25 лет после американской революции. Впервые издается на двойном 180-граммовом виниле. Запись ремастирована специально для винила. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, основанная в 1977 году в Канаде. Saga были награждены золотыми и платиновыми альбомами по всему миру и продали более восьми миллионов альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Saga - Generation 13 (4029759155409) виниловая пластинка - купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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