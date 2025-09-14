Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)
DeepCool PX1000P - это новый источник питания, соответствующий последнему стандарту Intel ATX 3.0. Благодаря выделенной линии 12 В, 2 портам EPS и 5 портам PCI-e PX1000P обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных энергоёмких компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
DeepCool PX1000P - это новый источник питания, соответствующий последнему стандарту Intel ATX 3.0. Благодаря выделенной линии 12 В, 2 портам EPS и 5 портам PCI-e PX1000P обеспечивает стабильное питание широкого спектра современных энергоёмких компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 1000W
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо ! Довольно увесистый ,проводов реально очень много ! Всё включилось с первого раза ,нареканий нет !
Достоинства:
Комментарий:
отличный блок. весит 1.80 кг для моей gtx 1660ti подошел рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
проводов ппц как много, можно подключить абсолютно все, даже стиральную машинку? все работает!
Достоинства:
Комментарий:
Всё подключил, заработало без танцев с бубном. Тяжеловато было сделать укладку проводов, ибо их много и корпус не самый лучший для этого дела. Но всё прекрасно! Единственное, что немного напрягает, так это лёгкий \"стрекот\" вентилятора БП, но он перекрывается почти полностью работой вентиляторов корпуса. . 18.03.25 меняю отзыв с 5 до 4, хоть и тянется рука даже к оценке 3... Стрекот вентилятора на блоке питания усилился, что меня крайне расстраивает. Видимо, это больная тема всех нынешних блоков питания, ибо брался CHIEFTEC и проблема точно такая же. Хотя в старом, который отслужил 12 лет, блоке питания, вентилятор тише воды и по сей день | 07.08.2025 с момента покупки блока прошло уже довольно неплохо времени и, пожалуй, стоит вновь дополнить отзыв. Работает, как часы, хоть и стрекот лёгкий остался, но, возможно, стал тише (а может и слух уже привык к этому стрекоту). Испытал ПК в куче стресс тестах, играх и тфу-тфу, наблюдается полный порядок. Обзоров прочитано немало и этот блок действительно достоин внимания, особенно за его начинку, которая скорее является Gold, нежели Bronze
Достоинства:
Комментарий:
визуально в норме, потом проверю на работоспособность в общем проверил, работает отлично, даже работает при входном напряжении 120вольт (да у нас такое низкое напряжение). Ноооо, меня настораживает отсутствие одного пина в кабеле питания материнки, но даже так материнка отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий и это главное. На сколько качественный покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания, увесистый, кабели длинные. Брал на замену старенькому Deepcool DN500, т.к. начала перезагружаться система под нагрузкой. Этот с запасом для текущей системы на R7 5700x3D + RTX 4060. Проходит стресс тесты без проблем. Работает без шума. За неделю до сих пор не выветрился запах китайщины)
Достоинства:
Комментарий:
Блок понравился. Прекратились вылеты в синий экран при нагрузке. Есть питание CPU 8+8, как раз пригодилось! Советую 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, коробка запечатана но нет картонного вкладыша. Подключил, всё работает, посторонних звуков нет, кабелей хватает даже с избытком. Теперь самое главное - срок службы. Это только время покажет. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Блок пришел в целой коробочке, в пленочке. внутри всё аккуратно лежало. Работает. Тихий. Продавца советую!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный в работе, пришёл хорошо запакованный, всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает))единственный момент - заказывайте сразу удлинитель питания 8пин для питания проца если покупаете БП для двух процессорной материнки, \"заводского\" расстояния между 8пин штекерами не хватает чтобы дотянуться до обоих разъёмов
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, тихий, длинные провода в оплётке, хорошая комплектация.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работает в сборке с 5600 и 4070 супер. Отличное качество.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая, всё в порядке, работает отлично!!!
Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания XPG PYLON 650W 80+ (PYLON650B-BKCEU)
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо ! Довольно увесистый ,проводов реально очень много ! Всё включилось с первого раза ,нареканий нет !
Достоинства:
Комментарий:
отличный блок. весит 1.80 кг для моей gtx 1660ti подошел рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
проводов ппц как много, можно подключить абсолютно все, даже стиральную машинку? все работает!
Достоинства:
Комментарий:
Всё подключил, заработало без танцев с бубном. Тяжеловато было сделать укладку проводов, ибо их много и корпус не самый лучший для этого дела. Но всё прекрасно! Единственное, что немного напрягает, так это лёгкий \"стрекот\" вентилятора БП, но он перекрывается почти полностью работой вентиляторов корпуса. . 18.03.25 меняю отзыв с 5 до 4, хоть и тянется рука даже к оценке 3... Стрекот вентилятора на блоке питания усилился, что меня крайне расстраивает. Видимо, это больная тема всех нынешних блоков питания, ибо брался CHIEFTEC и проблема точно такая же. Хотя в старом, который отслужил 12 лет, блоке питания, вентилятор тише воды и по сей день | 07.08.2025 с момента покупки блока прошло уже довольно неплохо времени и, пожалуй, стоит вновь дополнить отзыв. Работает, как часы, хоть и стрекот лёгкий остался, но, возможно, стал тише (а может и слух уже привык к этому стрекоту). Испытал ПК в куче стресс тестах, играх и тфу-тфу, наблюдается полный порядок. Обзоров прочитано немало и этот блок действительно достоин внимания, особенно за его начинку, которая скорее является Gold, нежели Bronze
Достоинства:
Комментарий:
визуально в норме, потом проверю на работоспособность в общем проверил, работает отлично, даже работает при входном напряжении 120вольт (да у нас такое низкое напряжение). Ноооо, меня настораживает отсутствие одного пина в кабеле питания материнки, но даже так материнка отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий и это главное. На сколько качественный покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блок питания, увесистый, кабели длинные. Брал на замену старенькому Deepcool DN500, т.к. начала перезагружаться система под нагрузкой. Этот с запасом для текущей системы на R7 5700x3D + RTX 4060. Проходит стресс тесты без проблем. Работает без шума. За неделю до сих пор не выветрился запах китайщины)
Достоинства:
Комментарий:
Блок понравился. Прекратились вылеты в синий экран при нагрузке. Есть питание CPU 8+8, как раз пригодилось! Советую 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, коробка запечатана но нет картонного вкладыша. Подключил, всё работает, посторонних звуков нет, кабелей хватает даже с избытком. Теперь самое главное - срок службы. Это только время покажет. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Блок пришел в целой коробочке, в пленочке. внутри всё аккуратно лежало. Работает. Тихий. Продавца советую!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный в работе, пришёл хорошо запакованный, всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает))единственный момент - заказывайте сразу удлинитель питания 8пин для питания проца если покупаете БП для двух процессорной материнки, \"заводского\" расстояния между 8пин штекерами не хватает чтобы дотянуться до обоих разъёмов
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, тихий, длинные провода в оплётке, хорошая комплектация.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно работает в сборке с 5600 и 4070 супер. Отличное качество.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая, всё в порядке, работает отлично!!!