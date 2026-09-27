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Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2

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Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 - фото 1
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 - фото 2
Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 - фото 1
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 - фото 2
  • Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602971
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
2.11

Описание товара Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2

Блок питания Cisco PWR-C1-715WAC предназначен для питания большинства коммутаторов Cisco за счет средней мощности 715Вт. Принимаемое блоком питания Cisco PWR-C1-715WAC переменное напряжение лежит в диапазоне от 110 до 240 В, а входной ток – от 6 до 12 А. При этом, частота входного сигнала может колебаться в пределах от 50 до 60 Гц. Выходное напряжение 56В.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-TXII V2




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Cisco PWR-C1-715WAC предназначен для питания большинства коммутаторов Cisco за счет средней мощности 715Вт. Принимаемое блоком питания Cisco PWR-C1-715WAC переменное напряжение лежит в диапазоне от 110 до 240 В, а входной ток – от 6 до 12 А. При этом, частота входного сигнала может колебаться в пределах от 50 до 60 Гц. Выходное напряжение 56В.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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