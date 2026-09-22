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Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU купить с доставкой в Москве
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Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU

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Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 1
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 2
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 3
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 4
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 5
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 6
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 7
Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 1
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 2
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 3
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 4
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 5
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 6
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 7
  • Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717517
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х22
Вес, кг.
12.3

Описание товара Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU

XPG PROBE обеспечивает устойчивую и надежную подачу питания к вашей системе благодаря эффективности 87% при 50% нагрузке и 120 мм малошумному вентилятору с интеллектуальной кривой! В отличие от большинства блоков питания Bronze, модель XPG PROBE соответствует стандарту ATX v2.52, что повышает общую надежность и обеспечивает безопасность работы вашего нынешнего и будущего оборудования. XPG PROBE оснащен конденсаторами "премиум" класса с рейтингом 105°C. Они отличаются повышенной надежностью, эффективностью и долговечностью.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, 8 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания XPG PROBE600B-BKCEU




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin, 8 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
XPG PROBE обеспечивает устойчивую и надежную подачу питания к вашей системе благодаря эффективности 87% при 50% нагрузке и 120 мм малошумному вентилятору с интеллектуальной кривой! В отличие от большинства блоков питания Bronze, модель XPG PROBE соответствует стандарту ATX v2.52, что повышает общую надежность и обеспечивает безопасность работы вашего нынешнего и будущего оборудования. XPG PROBE оснащен конденсаторами "премиум" класса с рейтингом 105°C. Они отличаются повышенной надежностью, эффективностью и долговечностью.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, 8 pin, ATX, 600W
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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