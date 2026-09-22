Блок питания ExeGate 800W Gaming Standard 800PGS (EX285974RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 800W Gaming Standard 800PGS (EX285974RUS)
Блок питания ExeGate Gaming Standard 800PGS [EX285974RUS] черного цвета подходит для оснащения игровых и мощных универсальных компьютеров. Номинальная мощность модели 800 Вт достаточна для функционирования многоядерного процессора, производительной видеокарты, многочисленных накопителей, плат расширения и других устройств. Модель поддерживает широкий диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Активный корректор коэффициента мощности повышает энергоэффективность устройства. БП ExeGate Gaming Standard 800PGS [EX285974RUS] оснащен 4 универсальными разъемами 4-pin Molex для подключения корпусных вентиляторов, разветвителей, разъемов дополнительного питания видеокарт, фронтальных панелей и других устройств. Форм-фактор модели – ATX. Устройство с размерами 160x150x86 мм совместимо почти с любыми полноразмерными корпусами. Источник питания охлаждается 140-миллиметровым вентилятором с частотой вращения 2000 об/мин. Его максимальный уровень шума – 25 дБ. Показатель сопоставим с тихим шепотом с расстояния около 1 м.
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