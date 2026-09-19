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Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B купить с доставкой в Москве
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Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B

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Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 1
Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 2
Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 3
Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 4
Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 5
Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 1
  • Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 2
  • Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 3
  • Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 4
  • Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 5
  • Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411211
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B

Блок питания 1STPLAYER SFX 7.5 [PS-750SFX] сочетает в себе высокий уровень производительности и охлаждения с низким шумом. Данная модель с сертификацией 80 PLUS Platinum обладает номинальной мощностью 750 Вт и выполнена в форм-факторе SFX. В оснащение блока питания входят разъемы питания 20+4 pin и 4+4 pin, 3 разъема PCI-E для видеокарты, 8 разъемов SATA и 4 разъема Molex. Модульная система обеспечивает простое подключение необходимых кабелей и компонентов. За поддержание стабильного отведения тепла в 1STPLAYER SFX 7.5 отвечает 80-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания Gigabyte 450W GP-P450B




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 1STPLAYER SFX 7.5 [PS-750SFX] сочетает в себе высокий уровень производительности и охлаждения с низким шумом. Данная модель с сертификацией 80 PLUS Platinum обладает номинальной мощностью 750 Вт и выполнена в форм-факторе SFX. В оснащение блока питания входят разъемы питания 20+4 pin и 4+4 pin, 3 разъема PCI-E для видеокарты, 8 разъемов SATA и 4 разъема Molex. Модульная система обеспечивает простое подключение необходимых кабелей и компонентов. За поддержание стабильного отведения тепла в 1STPLAYER SFX 7.5 отвечает 80-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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