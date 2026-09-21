Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White
Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 PLUS (R-PF600D-HA0B-WDEU) обеспечивает стабильное электропитание для систем с высокой нагрузкой, где каждый компонент работает на пределе возможностей. Благодаря стандарту ATX12V 2.4 и активному PFC, блок питания для пк гарантирует эффективное преобразование энергии без скачков напряжения, что продлевает срок службы процессора, видеокарты и других элементов. Вентилятор диаметром 120 мм эффективно отводит тепло, поддерживая оптимальную температуру даже во время длительных сессий игр или рендеринга. Разнообразие разъемов делает подключение простым и универсальным: 20+4 pin для материнской платы, 4+4-pin для CPU, 6+2-pin PCI-E для видеокарт, плюс 4-pin IDE и 15-pin SATA для накопителей и периферии. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает энергоэффективность на уровне до 85%, что снижает потребление электричества и тепловыделение. Длина кабеля питания материнской платы в 55 см упрощает сборку внутри корпуса, минимизируя беспорядок в проводке. Блок питания 576W идеально балансирует мощность и стабильность для средних конфигураций. Блок питания для компьютера подойдет энтузиастам, собирающим производительные ПК для игр, работы с графикой или повседневных задач, где надежность выходит на первый план. Он справляется с нагрузкой до 600 Вт, обеспечивая защиту от перегрузок и коротких замыканий, а компактные габариты облегчают установку в стандартные корпуса. В итоге, такая основа системы минимизирует риски сбоев и оптимизирует общую производительность без лишних затрат на энергию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 600W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитБлок питания Zalman 500W ZM500-TXII
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитБлок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитБлок питания Zalman Wattbit 600W (ZM600-XE II)
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания GameMax 600W VP-600-RGB
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-700FK 700W
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитБлок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer FK 750W PS-750FK
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитБлок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-LXII
-
В наличииЦена 3 960 руб. 4 690 руб.990 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-TXII
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 600W
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 600W PF600 V2 80 Plus White