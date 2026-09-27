Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
1.79
Описание товара Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2
Блок питания ATX Exegate AAA350 / Температура эксплуатацииот 0 до +40°С/ Температура при храненииот -20 до +60°С/ Влажность при эксплуатацииот 10 до 90% (без конденсации)/ Влажность при храненииот 5 до 95% (без конденсации) / MTBF (Среднее время безотказной работы)100000 ч/ Защита OCP (Защита от сверхтоков), OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)/ Комплект поставки Блок питания, кабель 220V с защитой от выдергивания
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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Блок питания ATX Exegate AAA350 / Температура эксплуатацииот 0 до +40°С/ Температура при храненииот -20 до +60°С/ Влажность при эксплуатацииот 10 до 90% (без конденсации)/ Влажность при храненииот 5 до 95% (без конденсации) / MTBF (Среднее время безотказной работы)100000 ч/ Защита OCP (Защита от сверхтоков), OPP (Защита от перегрузки), OTP (Защита от перегрева), OVP (Защита от повышения напряжения в сети), SCP (Защита от короткого замыкания), UVP (Защита от понижения напряжения в сети)/ Комплект поставки Блок питания, кабель 220V с защитой от выдергивания
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-TXII V2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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