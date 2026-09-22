Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W
Блок питания Formula — это надежное и эффективное решение для питания вашего персонального компьютера. С мощностью 650 Вт и сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Bronze, этот блок питания обеспечит стабильную работу системы, минимизируя потери энергии. Вес блока составляет 1,96 кг, что делает его легким для установки и удобным для замены. Оборудованный одним 120-мм вентилятором, блок питания обладает активной системой охлаждения, которая гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу компонентов даже под нагрузкой. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов ПК. Блок питания Formula оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения компонентов: разъемы питания для материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin), а также для видеокарты (6+2 pin), что позволяет подключать современные видеокарты и процессоры. Также предусмотрено 5 разъемов SATA для подключения накопителей и других устройств. Произведенный в Китае, под брендом Formula, этот блок питания представляет собой идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности и надежности для настольного ПК.
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