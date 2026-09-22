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Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W

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Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 1
Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 2
Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 3
Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 4
Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 5
Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726774
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, кг.
2.55

Описание товара Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W

Блок питания Formula — это надежное и эффективное решение для питания вашего персонального компьютера. С мощностью 650 Вт и сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Bronze, этот блок питания обеспечит стабильную работу системы, минимизируя потери энергии. Вес блока составляет 1,96 кг, что делает его легким для установки и удобным для замены. Оборудованный одним 120-мм вентилятором, блок питания обладает активной системой охлаждения, которая гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу компонентов даже под нагрузкой. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов ПК. Блок питания Formula оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения компонентов: разъемы питания для материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin), а также для видеокарты (6+2 pin), что позволяет подключать современные видеокарты и процессоры. Также предусмотрено 5 разъемов SATA для подключения накопителей и других устройств. Произведенный в Китае, под брендом Formula, этот блок питания представляет собой идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности и надежности для настольного ПК.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 650W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line FV-650BD 650W




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
650
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula — это надежное и эффективное решение для питания вашего персонального компьютера. С мощностью 650 Вт и сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Bronze, этот блок питания обеспечит стабильную работу системы, минимизируя потери энергии. Вес блока составляет 1,96 кг, что делает его легким для установки и удобным для замены. Оборудованный одним 120-мм вентилятором, блок питания обладает активной системой охлаждения, которая гарантирует эффективный отвод тепла и стабильную работу компонентов даже под нагрузкой. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов ПК. Блок питания Formula оснащен всеми необходимыми разъемами для подключения компонентов: разъемы питания для материнской платы (20+4 pin), процессора (4+4 pin), а также для видеокарты (6+2 pin), что позволяет подключать современные видеокарты и процессоры. Также предусмотрено 5 разъемов SATA для подключения накопителей и других устройств. Произведенный в Китае, под брендом Formula, этот блок питания представляет собой идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности и надежности для настольного ПК.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 650W
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Отзывы


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