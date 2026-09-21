Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80+ White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80+ White
**Блок питания Deepcool PF650 (R-PF650D-HA0B-WDEU)** Deepcool PF650 — это надёжный блок питания для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное и безопасное электропитание, что важно для работы всех компонентов системы. **Основные характеристики:** * Номинальная мощность: 650 Вт. * Форм-фактор: ATX. * Сертификация: стандарт 80 PLUS. Этот блок питания подходит для большинства современных компьютеров и обеспечивает эффективное энергопотребление. Он также оснащён защитой от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, что гарантирует безопасность вашей системы. Если вы ищете надёжный и эффективный блок питания, то Deepcool PF650 станет отличным выбором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитБлок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer FK 750W PS-750FK
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитБлок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-LXII
-
В наличииЦена 3 960 руб. 4 690 руб.990 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-TXII
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитБлок питания ATX 12V Ver2.52 500W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24...
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитБлок питания Ginzzu 800W MC800 80+ Bronze
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитБлок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитБлок питания ATX 700W ZM700-LX3 ZALMAN
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool ATX 650W PF650 80+ White