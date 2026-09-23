Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool GAMERSTORM PL550D 550W Black (R-PL550D-FC0B-WDEU-V2)
Блок питания Deepcool PL550D 550W представляет собой доступное решение, соответствующее стандарту ATX 3.0. PL550D имеет мощность 550 Вт и сертификацию 80 Plus Bronze, что обеспечивает достаточно высокую энергоэффективность. Блок питания оснащен активным корректором коэффициента мощности (APFC) и использует топологию DC-DC для стабилизации вторичных напряжений. Охлаждение осуществляется 120-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике, который обеспечивает тихую работу, особенно при средних нагрузках. Важной особенностью является поддержка стандарта PCIe 5.0, что подтверждается наличием разъема 12VHPWR для питания видеокарт. Набор коннекторов включает в себя 24-контактный основной разъем, два 4+4-контактных разъема для процессора, три разъема PCIe 6+2 pin и восемь разъемов SATA, что делает блок питания подходящим для большинства конфигураций компьютеров.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
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