Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze
Блок питания PCcooler с мощностью 750 Вт — это надежное и эффективное решение для вашего ПК. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм, который обеспечивает активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру во время интенсивной работы. Данный блок питания имеет сертификат 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокую энергетическую эффективность и снижение потерь энергии. PCcooler предназначен для использования в стандартных системах ATX и предлагает множество возможностей подключения. В его арсенале разъем для питания материнской платы 20+4 pin, два 4+4 pin разъема для питания процессора и четыре разъема питания для видеокарты типа 6+2 и один 16 pin, что обеспечивает совместимость с мощными графическими картами. Кроме этого, он оборудован шестью разъемами SATA для подключения различных накопителей и периферийных устройств. Блок питания PCcooler отличается возможностью отстегивания кабелей, что способствует улучшенной организации пространства внутри корпуса и упрощению монтажа. Изготовленный в Китае, этот блок питания сочетает в себе качественное исполнение и доступность, делая его отличным выбором для любого пользователя, стремящегося к стабильной и безопасной работе своей системы.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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