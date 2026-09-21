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Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze купить с доставкой в Москве
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Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze

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Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714479
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
2.41

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze

Блок питания PCcooler с мощностью 750 Вт — это надежное и эффективное решение для вашего ПК. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм, который обеспечивает активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру во время интенсивной работы. Данный блок питания имеет сертификат 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокую энергетическую эффективность и снижение потерь энергии. PCcooler предназначен для использования в стандартных системах ATX и предлагает множество возможностей подключения. В его арсенале разъем для питания материнской платы 20+4 pin, два 4+4 pin разъема для питания процессора и четыре разъема питания для видеокарты типа 6+2 и один 16 pin, что обеспечивает совместимость с мощными графическими картами. Кроме этого, он оборудован шестью разъемами SATA для подключения различных накопителей и периферийных устройств. Блок питания PCcooler отличается возможностью отстегивания кабелей, что способствует улучшенной организации пространства внутри корпуса и упрощению монтажа. Изготовленный в Китае, этот блок питания сочетает в себе качественное исполнение и доступность, делая его отличным выбором для любого пользователя, стремящегося к стабильной и безопасной работе своей системы.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 750W P5-YK750-B1F 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCcooler с мощностью 750 Вт — это надежное и эффективное решение для вашего ПК. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм, который обеспечивает активное охлаждение, поддерживая оптимальную температуру во время интенсивной работы. Данный блок питания имеет сертификат 80 PLUS Bronze, что гарантирует высокую энергетическую эффективность и снижение потерь энергии. PCcooler предназначен для использования в стандартных системах ATX и предлагает множество возможностей подключения. В его арсенале разъем для питания материнской платы 20+4 pin, два 4+4 pin разъема для питания процессора и четыре разъема питания для видеокарты типа 6+2 и один 16 pin, что обеспечивает совместимость с мощными графическими картами. Кроме этого, он оборудован шестью разъемами SATA для подключения различных накопителей и периферийных устройств. Блок питания PCcooler отличается возможностью отстегивания кабелей, что способствует улучшенной организации пространства внутри корпуса и упрощению монтажа. Изготовленный в Китае, этот блок питания сочетает в себе качественное исполнение и доступность, делая его отличным выбором для любого пользователя, стремящегося к стабильной и безопасной работе своей системы.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Отзывы


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