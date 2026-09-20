Блок питания ExeGate 500W (EX292195RUS)
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Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%3 820 руб. 5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661357
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, г.
170
Описание товара Блок питания ExeGate 500W (EX292195RUS)
Производительный и эффективный блок питания, заключенный в прочный корпус, станет стабильным источником энергии для современного ПК. Мощный вентилятор обеспечит устройству необходимый уровень охлаждения, не отвлекая хозяина от работы шумом своих лопастей. В комплекте с блоком питания находится инструкция для пользователя.
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Производительный и эффективный блок питания, заключенный в прочный корпус, станет стабильным источником энергии для современного ПК. Мощный вентилятор обеспечит устройству необходимый уровень охлаждения, не отвлекая хозяина от работы шумом своих лопастей. В комплекте с блоком питания находится инструкция для пользователя.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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