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Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) купить с доставкой в Москве
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Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600)

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Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 1
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 2
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 3
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 4
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 5
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 6
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 7
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 8
Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 1
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 2
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 3
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 4
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 5
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 6
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 7
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 8
  • Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625213
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Характеристики

Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
2.51

Описание товара Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600)

Полумодульная серия GameMax представляет собой блок питания с компактной и бесшумной конструкцией, с semi-Modular кабелями позволяющий подключать только те кабели, которые нужны именно в вашей сборке. Меньшее количество проводов это и аккуратный внешний вид и хорошая обдуваемость системы без помех. Высокая эффективность 80 Plus, снижение нестабильности пульсации и электрической нестабильности, а также повышение эффективности и защиты обеспечивают долговечность пользования и полную уверенность в вашей сборке системы. 100% 6-го поколения Skylake Готов!

Отзывы о товаре Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600)




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Характеристики
Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Описание
Полумодульная серия GameMax представляет собой блок питания с компактной и бесшумной конструкцией, с semi-Modular кабелями позволяющий подключать только те кабели, которые нужны именно в вашей сборке. Меньшее количество проводов это и аккуратный внешний вид и хорошая обдуваемость системы без помех. Высокая эффективность 80 Plus, снижение нестабильности пульсации и электрической нестабильности, а также повышение эффективности и защиты обеспечивают долговечность пользования и полную уверенность в вашей сборке системы. 100% 6-го поколения Skylake Готов!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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