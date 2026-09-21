Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze
Блок питания Formula — это надежное и производительное решение для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью в 750 Вт, он обеспечивает стабильную работу даже при большой нагрузке, что делает его идеальным выбором для геймерских систем и рабочих станций. Блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 140 мм, что гарантирует эффективное охлаждение с минимальным уровнем шума благодаря активной системе охлаждения. Поддержка множества современных разъемов, таких как 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора, позволяет легко интегрировать этот блок питания в любую конфигурацию. Кроме того, он предлагает специализированные разъемы для подключения видеокарт — 2x(6+2) и 16 pin, а также 6 разъемов SATA для подсоединения различных накопителей и периферийных устройств. Сертификат 80 PLUS Bronze подтверждает высокую энергетическую эффективность устройства, что позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение, повышая надежность и долговечность компонентов вашего ПК. Выполненный в форм-факторе ATX, блок питания Formula легко интегрируется в большинство компьютерных корпусов. Произведенный в Китае под брендом Formula, этот блок питания сочетает в себе современный дизайн, высококачественные материалы и надежность, что гарантирует безопасность и стабильность работы вашего ПК. Независимо от того, создаете ли вы новую систему или модернизируете уже существующую, Formula станет отличным выбором для обеспечения энергией всех компонентов вашего компьютера.
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