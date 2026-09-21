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Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze купить с доставкой в Москве
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Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze

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Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 1
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 2
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 3
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 4
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 5
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 6
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 7
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 8
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 9
Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 1
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 2
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 3
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 4
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 5
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 6
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 7
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 8
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 9
  • Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714434
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2.48

Описание товара Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze

Блок питания Formula — это надежное и производительное решение для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью в 750 Вт, он обеспечивает стабильную работу даже при большой нагрузке, что делает его идеальным выбором для геймерских систем и рабочих станций. Блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 140 мм, что гарантирует эффективное охлаждение с минимальным уровнем шума благодаря активной системе охлаждения. Поддержка множества современных разъемов, таких как 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора, позволяет легко интегрировать этот блок питания в любую конфигурацию. Кроме того, он предлагает специализированные разъемы для подключения видеокарт — 2x(6+2) и 16 pin, а также 6 разъемов SATA для подсоединения различных накопителей и периферийных устройств. Сертификат 80 PLUS Bronze подтверждает высокую энергетическую эффективность устройства, что позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение, повышая надежность и долговечность компонентов вашего ПК. Выполненный в форм-факторе ATX, блок питания Formula легко интегрируется в большинство компьютерных корпусов. Произведенный в Китае под брендом Formula, этот блок питания сочетает в себе современный дизайн, высококачественные материалы и надежность, что гарантирует безопасность и стабильность работы вашего ПК. Независимо от того, создаете ли вы новую систему или модернизируете уже существующую, Formula станет отличным выбором для обеспечения энергией всех компонентов вашего компьютера.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Formula ATX 750W APMM-750BM 80+ Bronze




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula — это надежное и производительное решение для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью в 750 Вт, он обеспечивает стабильную работу даже при большой нагрузке, что делает его идеальным выбором для геймерских систем и рабочих станций. Блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 140 мм, что гарантирует эффективное охлаждение с минимальным уровнем шума благодаря активной системе охлаждения. Поддержка множества современных разъемов, таких как 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора, позволяет легко интегрировать этот блок питания в любую конфигурацию. Кроме того, он предлагает специализированные разъемы для подключения видеокарт — 2x(6+2) и 16 pin, а также 6 разъемов SATA для подсоединения различных накопителей и периферийных устройств. Сертификат 80 PLUS Bronze подтверждает высокую энергетическую эффективность устройства, что позволяет снизить энергопотребление и уменьшить тепловыделение, повышая надежность и долговечность компонентов вашего ПК. Выполненный в форм-факторе ATX, блок питания Formula легко интегрируется в большинство компьютерных корпусов. Произведенный в Китае под брендом Formula, этот блок питания сочетает в себе современный дизайн, высококачественные материалы и надежность, что гарантирует безопасность и стабильность работы вашего ПК. Независимо от того, создаете ли вы новую систему или модернизируете уже существующую, Formula станет отличным выбором для обеспечения энергией всех компонентов вашего компьютера.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W
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Отзывы


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