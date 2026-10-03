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Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3)

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Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 1
Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 2
Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 3
Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 4
Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 5
Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632343
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3)

TFX 300 Gold предлагает вам наиболее подходящее соотношение цена / качество и сертифицирован для 80 PLUS Gold, это активное устройство PFC работает на максимум. с эффективностью 90%, что делает его лучшим выбором для сборщика систем. Питание процессора 12 В доступно для игровой системы высокого класса (с разъемом 4 + 4 для процессора) с разъемами SATA 3 x L-образной формы, что позволяет использовать его в компактном настольном корпусе. Наконец-то есть полная электрическая защита, и GameMax обещает официальную безопасность вашей системы.

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake Toughpower 1050W (PS-TPD-1050FNFAPE-3)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Описание
TFX 300 Gold предлагает вам наиболее подходящее соотношение цена / качество и сертифицирован для 80 PLUS Gold, это активное устройство PFC работает на максимум. с эффективностью 90%, что делает его лучшим выбором для сборщика систем. Питание процессора 12 В доступно для игровой системы высокого класса (с разъемом 4 + 4 для процессора) с разъемами SATA 3 x L-образной формы, что позволяет использовать его в компактном настольном корпусе. Наконец-то есть полная электрическая защита, и GameMax обещает официальную безопасность вашей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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