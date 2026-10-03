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Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k

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Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k - фото 1
Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3308DN, P3308DW, M7108DN, M7108DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
  • Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k - фото 1
  • Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632033
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3308DN, P3308DW, M7108DN, M7108DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700

Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k

Картридж, black (черный), совместим с Pantum P3308DN, P3308DW, M7108DN, M7108DW, 3000 страниц

Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для P3308DN, P3308DW, M7108DN, M7108DW
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж, black (черный), совместим с Pantum P3308DN, P3308DW, M7108DN, M7108DW, 3000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Pantum TL-428H для P3308DN/P3308DW/M7108DN/M7108DW 3k - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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