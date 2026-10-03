Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M125nw, M127fw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 170732
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
770 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M125nw, M127fw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х12
Вес, кг.
1.52
Описание товара Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
Совместимый лазерный картридж CACTUS CS-CF283AD поставляется в удобном двойном комплекте Dual Pack. Набор служит доступной и качественной альтернативой оригинальным расходникам для принтеров линейки HP LaserJet Pro. Каждый картридж заправлен отборным черным тонером с ресурсом 1500 страниц. Модель обеспечивает стабильную работоспособность техники, быстрое закрепление краски и высокую контрастность.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитФотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 305...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK310 черный (12000стр.) для Kyocera...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитКартридж Cactus CS-EXV18 для Canon iR1018/1020/1022/1023/1024, ч...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CLT-K406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/33...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CLT-Y406S для Samsung CLP-360/365/CLX-3300/33...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-Y404S желтый для Samsung SL-C430/C4...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-M406S пурпурный для Samsung CLP-360...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-M404S пурпурный для Samsung SL-C430...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-C406S голубой для Samsung CLP-360/3...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-C404S голубой для Samsung SL-C430/C...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF213A для HP LJ Pro 200 M251/M276, пурпурный
Бренд
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M125nw, M127fw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж CACTUS CS-CF283AD поставляется в удобном двойном комплекте Dual Pack. Набор служит доступной и качественной альтернативой оригинальным расходникам для принтеров линейки HP LaserJet Pro. Каждый картридж заправлен отборным черным тонером с ресурсом 1500 страниц. Модель обеспечивает стабильную работоспособность техники, быстрое закрепление краски и высокую контрастность.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный