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Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный

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Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M125nw, M127fw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1500
  • Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 170732
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
770 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M125nw, M127fw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х12
Вес, кг.
1.52

Описание товара Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный

Совместимый лазерный картридж CACTUS CS-CF283AD поставляется в удобном двойном комплекте Dual Pack. Набор служит доступной и качественной альтернативой оригинальным расходникам для принтеров линейки HP LaserJet Pro. Каждый картридж заправлен отборным черным тонером с ресурсом 1500 страниц. Модель обеспечивает стабильную работоспособность техники, быстрое закрепление краски и высокую контрастность.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M125nw, M127fw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж CACTUS CS-CF283AD поставляется в удобном двойном комплекте Dual Pack. Набор служит доступной и качественной альтернативой оригинальным расходникам для принтеров линейки HP LaserJet Pro. Каждый картридж заправлен отборным черным тонером с ресурсом 1500 страниц. Модель обеспечивает стабильную работоспособность техники, быстрое закрепление краски и высокую контрастность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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